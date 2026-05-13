AK Parti'ye geçti, belediye önünde halka seslendi: "Yeni bir dönem başlattım"

Melih Kadir Yılmaz

CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye önünde açıklamalarda bulundu. Köksal yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'ın meselelerini daha hızlı sonuçlandırmak, yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım" ifadelerini kullandı.

Siyasetin son günlerdeki tartışma odağı Burcu Köksal'dı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün CHP'den AK Parti'ye geçti. Köksal'a rozetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIM"

Yaşanan sürecin ardından Köksal belediye binası önüne açıklamalarda bulundu. Kendisini izleyen Afyonlu vatandaşlara seslenen Köksal, "Afyonkarahisar’ın meselelerini daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir dönem başlattım. Artık inşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere; altyapıdan ulaşıma, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Afyonkarahisar’ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte, sizlerle hizmet edeceğim" dedi.

"BİRÇOK ÇALIŞMAYI AYNI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm vurugusu yapan Köksal, "İnşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere gençlerimize, kadınlarımıza yönelik birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"AFYONKARAHİSAR İÇİN ELİMİ HER ZAMAN TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Köksal sözlerinin devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanırdı. Daha önce de söyledim, Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, memleketimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun"

