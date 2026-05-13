Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçe merkezinde, temizlik çalışması devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri ve vidanjörlerle ilçe merkezinden çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.

HURDA YIĞINI OLUŞTU

Sel nedeniyle sürüklenerek hasar gören ve çoğunluğu otomobil ile motosikletten oluşan araçların hasar tespit çalışmalarının ardından sokaklardan kaldırılacağı bildirildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile zemin katlarını su basmış, araçlar da sürüklenmişti.



