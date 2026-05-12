HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerine aracılık yapan Pakistan'ın, saldırılarda hedef olmaması için Tahran'ın askeri uçaklarına havaalanlarını kullandırdığı iddia edildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken, "spekülatif iddialar" ise yalanlandı.

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

CBS kanalına konuşan ABD'li yetkililer, Pakistan'ın, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü oynamasına rağmen, havaalanlarında İran'ın askeri uçaklarının konuşlanmasına izin verdiğini ileri sürdü.

"SESSİZCE İZİN VERDİ"

Kanalın internet sitesindeki haberde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere göre, Pakistan kendisini Tahran ve Washington arasında diplomatik bir köprü olarak konumlandırırken, İran askeri uçaklarının havaalanlarına iniş yapmasına sessizce izin verdi ve bu da onları potansiyel olarak Amerikan hava saldırılarından korudu." ifadeleri kullanıldı.

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan a gönderdi: Doğrulama geldi 1

Yetkililer, İran'ın Afganistan'a da sivil uçaklar gönderdiğini, ancak bu uçuşlar arasında askeri uçakların olup olmadığının netlik kazanmadığını iddia etti.

"ÇOK SAYIDA UÇAK GÖNDERİLDİ"

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın nisan ayının başında İran'la ateşkesi ilan etmesinden günler sonra Tahran'ın, Pakistan'ın Rawalpindi garnizon şehri yakınlarındaki Nur Khan Askeri Üssü'ne "çok sayıda uçak gönderdiğini" savundu.

Haberde Pakistan'ın, İran'ın kullanımına açtığı havaalanına konuşlandırdığı askeri teçhizat arasında, Lockheed C-130 Hercules taktik nakliye uçağının keşif ve istihbarat toplama varyantı olan bir RC-130'un da bulunduğu detayına yer verildi.

Ayrıca haberin devamında, söz konusu olayla ilgili soru yöneltilen Pakistanlı üst düzey bir yetkilinin, "Nur Khan üssü şehrin tam kalbinde yer alıyor, orada park halinde bulunan büyük bir uçak filosunun kamuoyunun gözünden saklanması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

PAKİSTAN'DAN DOĞRULAMA GELDİ

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken, "spekülatif iddialar" ise yalanlandı.

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan a gönderdi: Doğrulama geldi 2

Açıklamada, "Pakistan'da park halinde bulunan İran uçakları ateşkes döneminde gelmiş olup, herhangi bir askeri acil durum veya koruma düzenlemesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Aksini öne süren iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçek bağlamdan tamamen kopuktur." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı
Bolu Belediyesi iddianamesi tamamlandıBolu Belediyesi iddianamesi tamamlandı

Anahtar Kelimeler:
İran Pakistan abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.