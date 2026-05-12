HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Sonar Araştırma’nın Nisan ayına ilişkin yayımladığı son seçim anketi gündem oldu. Hakan Bayrakçı başkanlığındaki Sonar Araştırma’nın çalışmasına göre AK Parti yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31.4 ile iktidar partisinin hemen arkasında konumlandı. Ankette Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı da dikkat çekiyor.

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Araştırmada üçüncü sırada yüzde 9.9 ile DEM Parti yer aldı. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti yüzde 6.1 olurken, Zafer Partisi ve A Parti’nin yüzde 3.3’er oy oranına ulaştığı görüldü.

Ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.2 seviyesinde ölçüldü. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır? 1

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK %0.9

Sonuçlar, özellikle AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin başa baş seyrettiğini ortaya koyarken, muhalefet ve iktidar blokları arasındaki oy dağılımının da dengeli bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

CHP’nin son dönemde yerel seçim sonrası yükselen ivmesini koruduğu görülürken, AK Parti’nin de seçmen desteğini önemli ölçüde muhafaza ettiği değerlendiriliyor.

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır? 2

DEM PARTİ 3. SIRADA

Anketin dikkat çeken başlıklarından biri de DEM Parti’nin yüzde 10 sınırına yaklaşan oy oranı oldu. Parti, araştırmada üçüncü sıradaki yerini korurken özellikle doğu ve büyükşehir seçmenindeki etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

ZAFER PARTİSİ İLE ANAHTAR PARTİ’NİN ORANI AYNI

İYİ Parti’nin yüzde 6.1 seviyesinde ölçülmesi, partinin yeniden toparlanma arayışına işaret ederken; Zafer Partisi ve A Parti’nin aynı oy oranında çıkması siyasi dengeler açısından dikkat çekici bulundu. Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2.7’lik oranı ise muhafazakâr seçmende alternatif arayışının sürdüğüne yorumlandı.

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır? 3

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı’nın yönettiği çalışma, önümüzdeki dönemde siyasi partilerin stratejilerini şekillendirecek önemli veriler arasında değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir

Sandık sonuçları koltuğunu sarstı

Sandık sonuçları koltuğunu sarstı

 Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Dev eşleşmeler...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Dev eşleşmeler...

 Bakan Şimşek sinyalini verdi 'Ödeme iradesi bulunan' deyip açıkladı

Bakan Şimşek sinyalini verdi 'Ödeme iradesi bulunan' deyip açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müdür, 600 milyon TL ile kayıplarda! Bakanlığın paralarını başka hesaplara atmışMüdür, 600 milyon TL ile kayıplarda! Bakanlığın paralarını başka hesaplara atmış
Doktorlara rüşvet operasyonu! Hastalardan para almışlarDoktorlara rüşvet operasyonu! Hastalardan para almışlar

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Hakan Bayrakçı sonar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.