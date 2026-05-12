Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Araştırmada üçüncü sırada yüzde 9.9 ile DEM Parti yer aldı. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.2 olarak ölçüldü. İYİ Parti yüzde 6.1 olurken, Zafer Partisi ve A Parti’nin yüzde 3.3’er oy oranına ulaştığı görüldü.

Ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 2.7, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.5 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.2 seviyesinde ölçüldü. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oranı ise yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK %0.9

Sonuçlar, özellikle AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin başa baş seyrettiğini ortaya koyarken, muhalefet ve iktidar blokları arasındaki oy dağılımının da dengeli bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

CHP’nin son dönemde yerel seçim sonrası yükselen ivmesini koruduğu görülürken, AK Parti’nin de seçmen desteğini önemli ölçüde muhafaza ettiği değerlendiriliyor.

DEM PARTİ 3. SIRADA

Anketin dikkat çeken başlıklarından biri de DEM Parti’nin yüzde 10 sınırına yaklaşan oy oranı oldu. Parti, araştırmada üçüncü sıradaki yerini korurken özellikle doğu ve büyükşehir seçmenindeki etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

ZAFER PARTİSİ İLE ANAHTAR PARTİ’NİN ORANI AYNI

İYİ Parti’nin yüzde 6.1 seviyesinde ölçülmesi, partinin yeniden toparlanma arayışına işaret ederken; Zafer Partisi ve A Parti’nin aynı oy oranında çıkması siyasi dengeler açısından dikkat çekici bulundu. Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2.7’lik oranı ise muhafazakâr seçmende alternatif arayışının sürdüğüne yorumlandı.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı’nın yönettiği çalışma, önümüzdeki dönemde siyasi partilerin stratejilerini şekillendirecek önemli veriler arasında değerlendiriliyor.