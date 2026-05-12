Sabah erken saatte düğmeye basıldı: Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon

Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde binada arama yapmak üzere ekipler geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

BİNADA ARAMA YAPILDI

Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Özcan ve Can tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı da Özcan’ın görevinden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Belediyeye yönelik soruşturma sürecinde daha önce de çeşitli arama ve gözaltı işlemleri yapılmıştı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

