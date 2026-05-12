Sandık sonuçları Starmer'ın koltuğunu sarstı: İstifa baskısı artıyor

İngiltere’de ağır seçim yenilgisi alan İşçi Partisi’nde kriz büyüdü. Başbakan Keir Starmer’a bakanlar ve vekillerden istifa çağrısı geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer için seçim sonuçları siyasi kabusa dönüştü. 7 Mayıs’ta yapılan yerel seçimler ile İskoçya ve Galler’deki bölgesel parlamento seçimlerinde ağır yenilgi alan İşçi Partisi’nde istifa sesleri yükselirken Starmer’a yönelik baskıya bakanlar ve bakan danışmanları da katıldı. Starmer’ın görevi bırakmasını isteyen İşçi Partili milletvekillerinin sayısı 77’ye yükseldi. Parti içinde büyüyen isyanın ardından gözler kritik kabine toplantısına çevrildi.

LİSTEYE BAKANLAR DA EKLENDİ

İngiliz medyasında yer alan habere göre 7 Mayıs'taki yerel seçimler ile İskoçya ve Galler bölgesel parlamento seçimlerinde büyük bir yenilgi alan İşçi Partisi'nde Starmer'ı istifaya çağıranlara 3 bakan eklendi.

Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre Starmer'ın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmood olduğu belirtildi.

Ancak hükümet kaynakları, sabah saatlerinde başlayacak kabine toplantısı öncesi hükümette istifa isteyenlerin azınlıkta olduğunun da altını çizdi.

SAYI 77'YE YÜKSELDİ

Başbakan Starmer'ın istifasını isteyen iktidar partisi milletvekillerinin sayısı 77'ye yükseldi. Starmer'ın görevini bırakmasını isteyen bakan danışmanı milletvekillerinin sayısı ise 2 kişi artarak 5 oldu.

EN YAKININDAKİLER DE "İSTİFA" DEDİ

İçişleri, sağlık ve çevre bakanlarının meclisteki danışmanlığını yapan milletvekillerinin ardından başbakan yardımcısı ve kabine ofisi danışmanları da Starmer'ı istifaya davet etti.

Bu 5 milletvekili, bakan danışmanı görevlerinden de istifa ettiklerini açıkladı.

ADI GEÇEN İSİMLER BELLİ OLDU

Starmer'i istifaya çağıran milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili yapılarak partinin başına geçmesi fikrini desteklerken, Sağlık Bakanı Wes Streeting'in de adı adaylar arasında geçiyor.

SANDIKTAN AŞIRI SAĞ ÇIKMIŞTI

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük bir mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
seçim İngiltere Keir Starmer
