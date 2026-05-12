Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşan 35 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan aynı gece Adapazarı ilçesinde konakladığı otelin havuz kısmında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sakarya'dan peş peşe acı haberler... Olay, akşam saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesinde bulunan NG Güral isimli lüks otelde meydana geldi.

GENÇ KADIN HAVUZDA FENALAŞTI

Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun (35) havuzda fenalaşması üzerine eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BAŞMÜFETTİŞ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde konakladığı otelin havuz kısmında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANİDEN FENALAŞTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel müşterisi olan ve Sakarya'da faaliyet gösteren TÜRASAŞ firmasında Başmüfettiş olarak çalışan 50 yaşındaki Abdulhay Tolkun, havuz başında bulunduğu esnada aniden fenalaştı. Durumu fark eden havuz görevlisi, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tolkun'a ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Tolkun'u olay yerindeki ilk müdahalenin arından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan sevk etti. Tolkun, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Tolkun'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
