Kapat
Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından yaptığı “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” açıklamasına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Destici, "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sarf ettiği sözler siyaset gündemine oturdu.

AHMET TÜRK’ÜN SÖZLERİ OLAY OLDU

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Ahmet Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerine yer verdi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DESTİCİ’DEN ÇOK SERT TEPKİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ahmet Türk’ün paylaşımını alıntılayarak sert ifadeler kullandı.

"NE KÜRDİSTAN'I LAN! DEFOLUP GİDERSİN"

Destici paylaşımında, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” dedi.

