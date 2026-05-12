İstanbulluların beklediği oldu: Bugün yaz geldi ama... Perşembe'ye dikkat!

İstanbullular Mayıs ayına sağanak yağmurlarla giriş yapmış, yaz beklentisini biraz daha askıya almıştı. Bazı günler kış mevsimini aratmayan soğuklar yaşanırken termometreler sıcaklığın gün geçtikçe arttığını gösterdi.

Güne 16 derecelerde başlayan hava sıcaklığı ilerleyen saatlerde 25 dereceye kadar çıkacak. İstanbulda gece saatlerinde ise havanın 18-20 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbullular ferahlatan sağanak yağmurla karşılaşacak.

METEOROLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu