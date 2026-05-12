HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbulluların beklediği oldu: Bugün yaz geldi ama... Perşembe'ye dikkat!

Mayıs ayına kış soğuklarıyla girerek şaşırtan İstanbul'da, termometreler ani bir sıçramayla 25 dereceyi görerek yanıltıcı bir yaz provası yaptı. Meteoroloji, Perşembe günü kenti aniden saracak ve tüm dengeleri bozacak gizemli bir sağanak dalgası için alarm verdi.

İstanbulluların beklediği oldu: Bugün yaz geldi ama... Perşembe'ye dikkat!
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbullular Mayıs ayına sağanak yağmurlarla giriş yapmış, yaz beklentisini biraz daha askıya almıştı. Bazı günler kış mevsimini aratmayan soğuklar yaşanırken termometreler sıcaklığın gün geçtikçe arttığını gösterdi.

Güne 16 derecelerde başlayan hava sıcaklığı ilerleyen saatlerde 25 dereceye kadar çıkacak. İstanbulda gece saatlerinde ise havanın 18-20 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbullular ferahlatan sağanak yağmurla karşılaşacak.

İstanbulluların beklediği oldu: Bugün yaz geldi ama... Perşembe ye dikkat! 1

METEOROLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbulluların beklediği oldu: Bugün yaz geldi ama... Perşembe ye dikkat! 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

İstanbulluların beklediği oldu: Bugün yaz geldi ama... Perşembe ye dikkat! 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaBolu’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aleyna Çakır'ın ağabeyinden çok konuşulacak iddiaAleyna Çakır'ın ağabeyinden çok konuşulacak iddia

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul sağanak sıcak çarpması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.