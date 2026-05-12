Doktorlara rüşvet operasyonu! Hastalardan para almışlar

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet operasyonu için düğmeye bastı.

DOKTORLAR RÜŞVET ALMIŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan bazı doktorların, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıkları tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da olduğu 18 şüpheliyi ‘Rüşvet’ , ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ‘Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır