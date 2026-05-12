HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek: Tarih verildi

Microsoft, düşük donanımlı Android telefonlar için geliştirdiği Outlook Lite uygulamasını 25 Mayıs itibarıyla tamamen kapatma kararı aldı. 10 milyondan fazla indirilen uygulamanın neden sonlandırıldığına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek: Tarih verildi
Çiğdem Berfin Sevinç

Microsoft, düşük donanımlı Android telefonlar için geliştirdiği Outlook Lite uygulamasını tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre uygulama, 25 Mayıs itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

Özellikle bütçe dostu akıllı telefon kullanıcılarına hitap eden Outlook Lite, düşük pil tüketimi ve hafif yapısıyla dikkat çekiyordu. Klasik Outlook uygulamasına göre daha sade bir deneyim sunan uygulama, yavaş çalışan cihazlarda bile akıcı performans sağlamasıyla öne çıkmıştı.

10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek: Tarih verildi 1

10 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

İlk kez Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Outlook Lite, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen uygulama, geçtiğimiz yıl ekim ayında mağazadan kaldırılmıştı.

Microsoft’un şimdi aldığı yeni kararla birlikte uygulamanın tamamen devre dışı bırakılacağı netleşmiş oldu.

Teknoloji devi, Outlook Lite’ın neden kapatıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek: Tarih verildi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarlada çalışan çiftçi ölü bulunduTarlada çalışan çiftçi ölü bulundu
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: Binada arama yapıldıBolu Belediyesi'ne yeni operasyon: Binada arama yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Microsoft android
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.