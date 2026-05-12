10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek: Tarih verildi

Microsoft, düşük donanımlı Android telefonlar için geliştirdiği Outlook Lite uygulamasını tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre uygulama, 25 Mayıs itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

Özellikle bütçe dostu akıllı telefon kullanıcılarına hitap eden Outlook Lite, düşük pil tüketimi ve hafif yapısıyla dikkat çekiyordu. Klasik Outlook uygulamasına göre daha sade bir deneyim sunan uygulama, yavaş çalışan cihazlarda bile akıcı performans sağlamasıyla öne çıkmıştı.

10 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

İlk kez Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Outlook Lite, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen uygulama, geçtiğimiz yıl ekim ayında mağazadan kaldırılmıştı.

Microsoft’un şimdi aldığı yeni kararla birlikte uygulamanın tamamen devre dışı bırakılacağı netleşmiş oldu.

Teknoloji devi, Outlook Lite’ın neden kapatıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.