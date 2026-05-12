Mesane kanserinin belirtileri nelerdir?

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu Akgün ve Nilay Tarr katıldı. Toplantıda mesane kanserine ilişkin risk faktörleri, erken teşhisin önemi, tedavideki güncel yaklaşımlar ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Uzmanlar, geç teşhis nedeniyle kadınlarda hastalığın daha ağır seyredebildiğini de ifade etti.

Kadınlarda görülme oranının erkeklere göre daha düşük olduğuna dikkat çeken Karadurmuş, “Kadınlarda yaklaşık 3 kat daha az görülüyor. Ancak sigara kullanımındaki artış kadın ve erkek arasındaki farkı giderek azaltıyor” diye konuştu.

‘SİGARA EN ÖNEMLİ NEDENLERDEN BİRİ’

Mesane kanserinde en önemli risk faktörünün sigara olduğunu söyleyen Karadurmuş, “Sigara en önemli nedenlerden biri. Bunun yanında arsenik gibi toksik maddeler, deri, tekstil ve boya sektöründe maruz kalınan kimyasallar ile sık enfeksiyon ve taş oluşumu da riski artırabiliyor” ifadelerini kullandı.

Toplumda en sık gözden kaçan belirtinin ağrısız kanlı idrar olduğuna vurgu yapan Karadurmuş, “Bir kez oldu diye kanmayın. Ağrısız kanlı idrar mesane kanserinin en önemli bulgularından biri. Çay renginde ya da kıpkırmızı idrar görüyorsanız mutlaka ciddiye alın ve doktora başvurun” dedi.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye yeni kanser tanısı konulduğunu belirten Karadurmuş, “Bunun yaklaşık 12 bin 300’ünü mesane kanseri oluşturuyor. Ne yazık ki yaklaşık 3 bin 700 vatandaşımızı da bu hastalık nedeniyle kaybediyoruz” diye konuştu.

‘AĞRISIZ KANAMA BULGUSU VARSA DİKKAT EDİLMELİ’

İlerleyen dönemlerde bel ağrısı, sırt ağrısı, idrar yaparken yanma ve enfeksiyon bulgularının görülebileceğini aktaran Karadurmuş, “Sigara sadece akciğeri değil mesaneyi de etkiliyor. Özellikle ağrısız kanama bulgusu varsa bunun altında mesane kanseri olabileceği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

Kadınlarda belirtilerin zaman zaman enfeksiyonla karıştırılabildiğini kaydeden Karadurmuş, “Eskiden erkeklerde daha sık görüldüğü düşünülüyordu. Ancak kadınlarda da ağrısız kanama önemli bir belirti olabiliyor. Bu nedenle mutlaka üroloji ya da tıbbi onkoloji uzmanına başvurulması gerekiyor” dedi.

"HEM KEMOTERAPİ HEM DE İMMÜNOTERAPİDEN YARARLANIYORUZ"

Mesane kanserine ilişkin açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, hastalığın erken evrede tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekti. Er, “Mesane kanseri erken evrelerde daha çok mesane içi uygulamalarla tedavi edilebiliyor. Ancak hastalığın bölgesel lenf bezlerine yayılması durumunda ön tedaviyle hastalığı küçültüp ardından cerrahiyle tedavinin devamı gündeme geliyor. Burada hem kemoterapi hem de immünoterapiden yararlanıyoruz” diye konuştu.

Kemoterapi ve immünoterapinin farklı mekanizmalarla etkili olduğunu belirten Er, “Kemoterapi direkt tümör hücrelerinin ilaçla öldürülmesini hedeflerken, immünoterapi bağışıklık sistemini güçlendirerek T hücrelerinin tümör hücrelerine saldırmasını sağlıyor. Bu iki tedavinin kombinasyonuyla tedavi başarısı ve tümör kontrol oranları yükseliyor” ifadelerini kullandı.

‘YENİ NESİL TEDAVİLER YAŞAM SÜRESİNİ VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR’

İleri evre mesane kanserinde akıllı ilaçların öne çıktığını söyleyen Prof. Dr. Er, “Cerrahinin uygun olmadığı ya da metastaz yapmış hastalıkta günümüzde en önemli gelişme konjugat akıllı ilaçların immünoterapiyle kombinasyonu. Bu tedavilerle hastalığın kontrolü sağlanırken hem yaşam kalitesi hem de yaşam süresi artıyor” dedi.

Yeni tedaviler sayesinde hastaların günlük yaşamlarını sürdürebildiğini kaydeden Er, “Kemoterapiye kıyasla iki kat daha fazla cevap oranları ve genel sağ kalımda belirgin uzamalar görüldü. Hastalar yalnızca daha uzun yaşamıyor, aynı zamanda iş ve sosyal hayatlarına devam edebiliyor. Biz onkolojide yaşam süresi kadar yaşam kalitesini de önemsiyoruz” diye konuştu.

"KADINLARDA DA GÖRÜLÜYOR"

Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu da mesane kanserinin erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3 kat daha sık görüldüğünü belirterek, “Mesane kanseri erkek kanseri gibi algılansa da kadınlarda da görülüyor. Ancak erkek hastalar çoğu zaman doğrudan destek istemiyor” dedi.

Mesane kanseri hastalarının yaşadığı süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurdoğlu, erkek hastaların çoğunlukla yakınları aracılığıyla kendilerine ulaştığını söyledi. Kurdoğlu, “Genellikle mesane kanseri olan beyefendilerin sorunlarını eşleri ya da kızları aracılığıyla duyuyoruz. ‘Babamda şunlar gelişti’, ‘eşimde böyle belirtiler oldu’ şeklinde başvurular geliyor. Oysa kişinin kendi sıkıntısını en iyi yine kendisi anlatabilir” diye konuştu.

Tanı alan hastaların destek mekanizmalarına daha fazla başvurması gerektiğini ifade eden Kurdoğlu, “Yardım istemek, bilgi edinmek ya da bir sivil toplum kuruluşuna başvurmak erkeklerin de yapması gereken bir şey. Biz tanı alan kişilerle birebir iletişim kurmayı, grup terapileri yapmayı ve onların sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemeyi çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ MUTLAKA ÖNEMSENMELİ’

Mesane kanserinde farkındalığın düşük olduğuna dikkat çeken Kurdoğlu, toplumda belirtilerin yeterince ciddiye alınmadığını söyledi. Kurdoğlu, “Bazı kanser türlerinde olduğu gibi mesane kanserinde de farkındalık çok düşük. Oysa idrarda kan görülmesi doğal bir durum değildir. Bu her zaman kanser anlamına gelmeyebilir ama mutlaka bir uyarı işareti olarak değerlendirilmeli” dedi.

"TEDAVİLER UMUT SAĞLIYOR"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Astellas Türkiye Genel Müdürü Nilay Tarr ise Ar-Ge yatırımlarının dünya genelinde sürdüğünü ifade etti. Tarr, “Onkoloji alanındaki çalışmalarımız farklı evrelerdeki kanser hastalıklarına yönelik devam ediyor. Akıllı tedaviler olarak tanımladığımız yenilikçi tedavi yöntemlerimiz mevcut. Bu tedaviler hastalarımız için umut sağlıyor” diye konuştu.

Tedavinin yanı sıra farkındalık çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Tarr, “Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizle yaptığımız iş birlikleri kapsamında yalnızca tedavi yöntemleri açısından değil, tanı süreçlerinde farkındalık yaratmak amacıyla da sosyal sorumluluk çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘AMACIMIZ HASTALARIN ERKEN DÖNEMDE DOKTORA BAŞVURMASI’

Farkındalık kampanyalarının temel hedefinin erken tanıyı desteklemek olduğunu söyleyen Tarr, “Buradaki temel hedefimiz, erken dönemde semptom gösteren hastaların bunu fark ederek aile hekimlerine başvurması ve erken tanının konulması. Her kanser türünün farklı belirtileri bulunuyor. Bu nedenle toplumdaki farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımız Türkiye genelinde devam ediyor” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır