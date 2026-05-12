Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli şahıs ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl genelinde son bir hafta içerisinde, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalımalar kapsamında 28 adet sentetik ecza, 5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

