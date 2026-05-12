HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Oğluyla kavga eden çocukları darbetti! Baba gözaltına alındı

İçerik devam ediyor

Şanlıurfa’da M.Y., oyun oynarken oğluyla kavga eden A.B. (12) ve A.Ç.'yi (12) teme- yumruk darbetti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından darp raporu alan ailelerin şikayeti üzerine M.Y., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. ve A.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk, oyun oynarlarken kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen çocuğun babası M.Y., oğlunu dövdüklerini iddia ettiği A.B. ve A.Ç.’yi darbetti. M.Y., çocuklardan birini minibüse doğru iterken, diğerini ise tekmeleyip, yumrukladı.

Oğluyla kavga eden çocukları darbetti! Baba gözaltına alındı 1

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.Y.’nin çocuğu havaya kaldırarak boğazını sıktığı, bağırmasını engellemek için ağzını eliyle kapattığı ve yere fırlattığı görüldü. M.Y.'nin çocuğa defalarca vurduğu, bu sırada bölgeden geçen bir kadının araya girdiği de görüntülerde yer aldı.

Oğluyla kavga eden çocukları darbetti! Baba gözaltına alındı 2

DARP RAPORU ALDILAR

Evlerine giden 2 çocuk, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede darp raporu alan aileler, polis merkezine giderek M.Y.’den şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri M.Y.’yi gözaltına aldı. M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy'dan gençlere kritik uyarıBakan Ersoy'dan gençlere kritik uyarı
CHP lideri Özel'den Burcu Köksal'a: "Evet tehdit ediyorum"CHP lideri Özel'den Burcu Köksal'a: "Evet tehdit ediyorum"

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.