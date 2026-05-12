"2026'da seçim olacak" diyen Arıkan'dan iddialı çıkış

Türkiye'de önümüzdeki ilk seçim tarihi konuşulurken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan 2026 sonbaharını işaret etti. Arıkan'ın baskın seçim iddiası dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal’da katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin 2026 yılının sonbaharında bir “baskın seçime” gideceğini öne süren Arıkan, Meclis’e gelmesi beklenen varlık barışı düzenlemelerinin de bu sürecin altyapısını hazırladığını savundu.

“ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI BİTMEDİ”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken, “erken seçim tartışmalarının sona ereceği” yönünde verilen sözlerin karşılık bulmadığını öne süren Arıkan, Türkiye’de bir yönetim krizi yaşandığını savundu.

Muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güçlü şekilde mücadele edeceğini söyleyen Arıkan, iktidarın seçime gerek olmadığını dile getirmesine rağmen gelişmelere daha geniş çerçeveden bakıldığında tablonun erken seçimden çok “baskın seçime” işaret ettiği düşüncesini dile getirdi.

“İŞARET FİŞEĞİ LARRY FINK ZİYARETİYLE ATEŞLENDİ”

Sürecin başlangıcının Larry Fink’in Türkiye ziyareti olduğunu savunan Arıkan, Fink’in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından gelişmelerin hızlandığını söyledi.

“2026 SONBAHARINDA BASKIN SEÇİME HAZIRLANILIYOR”

Arıkan, piyasada yapay bir parasal rahatlama oluşturulmak istendiğini belirtirken Türkiye’nin 2026 yılının sonbaharında bir baskın seçime hazırlandığını ileri sürdü.

