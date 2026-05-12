HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor

Van’da baharın etkisini göstermesine rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Özellikle Van-Bahçesaray yolunda kar kaplanları dev kar kütleleri ile mücadele ediyor.

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor

Türkiye’nin pek çok bölgesinde bahar çiçekleri açarken, Van’ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele ekipleri yolları temizlemeye devam ediyor. Dünyanın en zorlu geçitlerinden biri olarak bilinen Karabet Geçidi’nde, iş makineleri metrelerce yüksekliğe ulaşan kar tünellerinin arasında adeta kayboluyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çığ riskine karşı kontrollü olarak sağlanan ulaşımda, ekipler yer yer 3-6 metreyi bulan kar kütleleriyle savaşıyor. Kış boyunca defalarca kapanan ve Türkiye’nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, nisan güneşine rağmen beyaz örtüsünden kurtulamadı.

İş makinelerinin kar kütleleri arasında kaybolduğu çalışmalarda, ekipler yolu açmak için adeta kar tünelleri oluşturuyor. Karayolları yetkilileri, ulaşımın güvenli seyretmesi için genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 1

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 2

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 3

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 4

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 5

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 6

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 7

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 8

Kış bitti, karla mücadele devam ediyor 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ordu’da uyuşturucu operasyonuOrdu’da uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.