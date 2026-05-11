Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alınmıştı.

MUHİTTİN BÖCEK İFADE VERMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuran Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek, dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak Antalya Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade vermişti.

"BEN BUNLARI DOYURAMIYORUM"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı. Tv100'de gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Böcek, başsavcıya "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum savcı bey. Bunların otel, uçak, isteklerinden yoruldum. Beni bunlardan kurtarın" dedi.