Erdoğan ile Dervişoğlu'nu görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Bugün ortaya atılan bir iddia kısa sürede gündem olmuştu ve siyasetin önemli başlıkları arasına girmişti. Gazeteci Sibel Gülcihan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Bahsi geçen iddia kısa sürede yayılırken açıklamalar da art arda geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını aktardı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARINDAN YALANLAMA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynakları da bu iddiayı yalanladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasında telefon görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.