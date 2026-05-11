THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Katmandu seferinde yaşanan teknik aksaklık, Nepal’de hareketli dakikalara neden oldu. Konuya ilişkin detaylar şu şekilde...

İNİŞ SIRASINDA YANGIN PANİĞİ

Olay, pazartesi sabahı uçağın iniş koşusunu gerçekleştirdiği sırada meydana geldi. Türk Hava Yolları’na ait İstanbul kalkışlı TK726 sefer sayılı uçak, Nepal’in başkenti Katmandu’da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı esnada tehlikeli bir durumla karşılaştı. Haber aero'nun yerel basına dayandırdığı bilgilere göre, uçağın iniş takımlarında yer alan lastiklerden birinde yangın çıktı.

HIZLI MÜDAHALE

Yerel saatle sabah 06.45 sularında gerçekleşen olayda, uçağın piste temas etmesinin ardından tekerlek bölgesinden alevlerin yükseldiği kaydedildi. Durumun fark edilmesiyle birlikte havalimanında "acil durum" protokolleri vakit kaybetmeksizin devreye sokuldu.

ACİL ÇIKIŞTAN TAHLİYE

Havalimanında hazır bulunan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Durumun birkaç dakika içinde kontrol altına alındığı ifade edildi. Uçakta bulunan tüm yolcuların acil çıkış kapıları kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildiği açıklanırken, yolcu ve mürettebat arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

OPERASYONLAR DA ETKİLENDİ

İlk değerlendirmelere göre sorunun iniş takımı veya fren sistemiyle bağlantılı olabileceği ifade edilirken, olayın kesin nedeninin henüz netleşmediği aktarıldı. Uçakta detaylı teknik inceleme başlatılırken, acil durum müdahalesi nedeniyle havalimanı operasyonlarının da etkilendiği bildirildi.

THY’DEN İLK AÇIKLAMA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"TK726 sefer sayılı İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi ile teknik ekiplerin olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattığı öğrenildi.