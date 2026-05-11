Komiser ikna etti, genç kadın intihardan vazgeçti

Kayseri'de bir kadın 5’inci kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Genç kadının altındaki balkona çıkarak iletişime geçen polisin ikna çalışmaları sonucu kadın intihardan vazgeç

Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak’ta bulunan 10 katlı binanın 5’inci katında yaşayan N.S., evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALKONUN ALTINA ŞİŞME YATAK KURULDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de N.S.’nin balkonunun altına şişme yatak kurdu.

N.S.’nin alt katından bulunan komşusunun balkonuna çıkan komiser Murat A. genç kadını ikna ederek, balkondan içeri geçmesi için yoğun çaba sarf etti.

KOMİSER, GENÇ KADINI İKNA ETTİ

Komiserin uzun süren ikna çalışmaları sonucu N.S., balkondan ikametine girerek intihardan vazgeçti.

Komiserin kadını intihardan vazgeçmesi için gösterdiği çaba çevredeki vatandaşlar tarafından alkış topladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İntihar Kayseri
