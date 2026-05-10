Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı! Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Sosyal medyada gündem olan çakarlı araç paylaşımıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın kızı olduğu öğrenilen Begüm Ece Pazarcı'ya ait çakarlı otomobille ilgili işlem başlatıldı ve cezai işlem uygulandı.

BEGÜM ECE PAZARCI'NIN ÇAKARLI ARAÇ GÖRÜNTÜLERİNE CEZA YAĞDI

Pazarcı'nın sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerindeki çakarlı aracının 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de el konularak para cezası uygulandığı aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çakar tertibatlı araç içerisinden paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'yla ilgili cezai işlem uygulandığını duyurdu. Para cezası uygulanan, araç ve sürücü belgesine belirli süreliğine el konulan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı hiçbir…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimle şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çevçevesinde görüntülere konu olan şahsın adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır.

Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem başlatılmıştır.

Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimimiz aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir. "