Yıllar önce yumruk attığı Kılıçdaroğlu'na sarılıp helallik istedi

2019 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayda yer alan Yakup Karakoç ile bir araya geldi. Saldırı nedeniyle hapis cezası alan Karakoç, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek özür diledi ve helallik istedi.

KILIÇDAROĞLU'NA LİNÇ GİRİŞİMİNDE YER ALMIŞTI

21 Nisan 2019’da şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bazı CHP’li yöneticilere yönelik saldırı yaşanmıştı. Olayın ardından yargılanan isimlerden Yakup Karakoç hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Aradan geçen yılların ardından Karakoç, Kılıçdaroğlu’na ulaşarak görüşme talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç, o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Karakoç’un, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ise bu sözlere “Estağfurullah” yanıtını verdi.

ÖZÜR DİLEDİ, HELALLİK İSTEDİ

Görüşmede Karakoç, Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyerek helallik istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç’un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.

Kılıçdaroğlu’nun görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandı.

Karakoç da Kılıçdaroğlu’na, “Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim” sözleriyle karşılık verdi.