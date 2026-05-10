Meloni'nin sözleri Trump'ı kızdırdı: İtalya hamlesini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Papa 14. Leo'ya yönelik sözleri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin tepkisini çekmişti. Trump, Meloni'ye sitem ederken İtalya'daki ABD askerlerini çekme planını açıkladı.

ABD'NİN MASASINDAKİ İTALYA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin değerlendirmede bulundu. İtalya’daki ABD üsleri konusunda Trump, “İtalya'daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum” dedi.

MELONİ'YE SİTEM

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ilgili de konuşan Trump, “İtalya'ya ihtiyacımız olduğunda Meloni yoktu. Oysa ben ve ülkem her zaman İtalya'nın yanındaydık” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN PAPA'YA YÖNELİK SÖZLERİ, ABD'NİN VATİKAN VE İTALYA İLİŞKİLERİNDE TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan’da ABD Başkanı Trump'ın "İran’da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa’ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa’daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan’da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.

Meloni de 4 Mayıs'ta Trump'ın ayrıca Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki ABD askerlerini çekeceği açıklamasına ilişkin, "Bu bana bağlı olmayan ama katılmadığım bir tercih. İtalya, her zaman NATO’ya verdiği sözleri tutmuştur." yorumunu yapmıştı.

Diğer taraftan, Rubio’nun Vatikan ve İtalya ziyaretinden önce 5 Mayıs'ta ABD Başkanının, bir radyo kanalına verdiği demeçte Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia etmesi polemiği yeniden alevlendirmişti.

Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi İncil ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler." demişti.

Kaynak: DHA-AA