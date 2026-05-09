Putin'in açıklaması dünyada gündem oldu: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Zafer Bayramı vesilesiyle geçici ateşkes ilan edilen Ukrayna savaşıyla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Putin, barış anlaşması imzalandığı takdirde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebileceğini duyurdu. Putin, görüşme yeri olarak üçüncü bir ülkede görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Mustafa Fidan

Rusya lideri Putin, barış anlaşması imzalanırsa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üçüncü bir ülkede bir araya gelebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun kendisine Zelenski'nin yüz yüze bir görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

PUTİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: "ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Putin, “Zelenski ile üçüncü bir ülkede bir araya gelebiliriz ancak sadece kalıcı bir barış anlaşması imzalandığında mümkün olabilir” diye konuştu.

ABD DETAYI: "SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR"

Görüşmelerdeki yardımları için ABD'ya minnettar olduklarını dile getiren Putin, “Ancak bu sadece Rusya ve Ukrayna’yı ilgilendiren bir konu” dedi.

İRAN'DAKİ SAVAŞLA İLGİLİ KONUŞTU

Ukrayna'daki çatışmaların sona ermek üzere olduğunu düşündüğünü belirten Putin, “Umarım İran'daki gerilim de en yakın zamanda sona erer” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin ateşkes
