Trump: "İran 47 yıldır bizimle oyun oynuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynadığını belirterek, “Eski Başkan Barack Obama, İran'a büyük bir yeni yaşam şansı verdi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını öne sürerek, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı İran'ın başarısı olarak değerlendirdi.

"DONDURULAN PARALARI GERİ VERİLDİ"

Trump, “Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi. ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paraları geri verildi. Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar” ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, “İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

