Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Bu kez de hedeflerine İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısını aldılar. Savcı H.G (33) 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında adliyede mesai bitiminin ardından evine gittiği sırada yol üzerinde 212'li sabit bir hattan arandı.

DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli şahıs, savcının hesabından limit kullanımı olduğunu mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini istedi. Mobil uygulamasına giren H.G. hesabından 480 bin TL paranın çekildiğini gördü.

Şüpheli şahıs savcıya paranın gönderildiği hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Telefonu kapatan dolandırıcı işlemin iptali için H.G.'yi yeniden arayacağını söyledi.

SAVCIDAN EFT YAPMASINI İSTEDİ

Şüpheli bu seferki aramasında ters işlem adı altında işlemin iptali için Savcı H.G.'ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı 370 bin lirayı da daha önce gönderildiği belirlenen hesaba savcıdan EFT yapmasını istedi.

BANKAYI ARAYINCA ÖĞRENDİ

EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı hesabına erişim sağlayamadı. Savcı H.G. bankayı aradı ancak toplamda 850 bin TL dolandırıldığı cevabıyla büyük şok yaşadı. Savcı H.G. şüphelilerden şikâyetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T., (32) Ece D., (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SAVCININ ZARARI GİDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D., tutuklanırken Ramazan T., ve Ece D., adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcı H.G'nin parası savcılık tarafından kurtarılmasıyla zararı giderildi.