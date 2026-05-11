HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Son dakika | CHP'den Burcu Köksal hamlesi: Disipline sevk edildi

Son dakika haberi: Adı günlerdir gündemden düşmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında CHP'den hamle geldi. Köksal, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Son dakika | CHP'den Burcu Köksal hamlesi: Disipline sevk edildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Siyaset sahnesinde günlerdir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal konuşuluyor. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal ile ilgili CHP'de kritik bir gelişme yaşandı.

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin yaptığı açıklamaya göre Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Son dakika | CHP den Burcu Köksal hamlesi: Disipline sevk edildi 1

ÖZGÜR ÖZEL: "BURCU HANIMA BEN ULAŞAMADIM"

Geçtiğimiz hafta Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme gelmiş, Genel Başkanı Özgür Özel kendisine ulaşamadığını belirtmişti. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Burcu Köksal hakkındaki iddialara ilişkin şöyle konuşmuştu:

Son dakika | CHP den Burcu Köksal hamlesi: Disipline sevk edildi 2

"Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, "Arıyoruz, açmıyor" dediler. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Bir yalanlama gelmedi."

İlginizi Çekebilir

Burcu Köksal yalnız değilmiş

Burcu Köksal yalnız değilmiş

 Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? AK Parti'den ilk açıklama!

Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? AK Parti'den ilk açıklama!

 Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a dikkat çeken tavsiye!

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a dikkat çeken tavsiye!

 Burcu Köksal açıklaması! "Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa..."

Burcu Köksal açıklaması! "Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa..."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”“Eksisi Erdoğan’a yazıyor” çıkışı! Bir çakar tepkisi daha: “Vurulacağımı bilsem yol vermiyorum”
Erbaa’da şampiyonluk kutlamasında havaya ateş açan şüpheli yakalandıErbaa’da şampiyonluk kutlamasında havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal CHP
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.