Son dakika | CHP'den Burcu Köksal hamlesi: Disipline sevk edildi

Son dakika haberi: Siyaset sahnesinde günlerdir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal konuşuluyor. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal ile ilgili CHP'de kritik bir gelişme yaşandı.

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin yaptığı açıklamaya göre Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: "BURCU HANIMA BEN ULAŞAMADIM"

Geçtiğimiz hafta Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme gelmiş, Genel Başkanı Özgür Özel kendisine ulaşamadığını belirtmişti. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Burcu Köksal hakkındaki iddialara ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, "Arıyoruz, açmıyor" dediler. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Bir yalanlama gelmedi."