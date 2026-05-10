Sadece Burcu Köksal değilmiş! Afyonkarahisar'da 6 isim daha konuşuluyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi durumunda çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Gazeteci İsmail Saymaz, belediyede çoğunluğun el değiştirdiği senaryoyu açıklayıp dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesinde günlerdir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası konuşuluyor. Köksal'ın iddiayı yalanlamaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'a ulaşamaması gibi durumlar iddiayı daha da ilginç hale getirirken belediyede gerçekleşmesi muhtemel dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci İsmail Saymaz, Burcu Köksal'la beraber CHP'li altı belediye meclis üyesinin daha istifa edebileceğini belirtti ve "Bu üyelerin AK Parti’ye katılması halinde belediyede çoğunluk el değiştirir" diye ekledi.

"CHP'Lİ ÜÇ BELEDİYEDE DAHA İSTİFA" İDDİASI

Öte yandan Saymaz'ın gündeme taşıdığı bir başka iddiaya göre; Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edebileceği öne sürülüyor.

ÖZGÜR ÖZEL: "BURCU HANIMA BEN ULAŞAMADIM"

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Burcu Köksal hakkındaki iddialara ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, "Arıyoruz, açmıyor" dediler. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Bir yalanlama gelmedi.

"KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI DA TELEFONUNU KAPATMIŞTI"

Diğer taraftan Keçiören Belediye Başkanı… Biliyorsunuz Osman Gökçek ve AK Parti’nin bir önceki Keçiören Başkanı ve son seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, ısrarla “Partimizin kapısında, AK Parti’ye gelmeye çalışıyor” diye açıklamalar yapıyordu.

Bu şartlar altında kendisine sormuştum. O bana “İnanın gözünüzün içine bakarak söylüyorum, böyle bir şey yok” demişti. Birden AK Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler çıkmıştı. O da telefonları kapatmıştı.

Daha çok kısa süre önce Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a gidip 'Her şey çok güzel, genel merkezle aramız iyi' diyor. Sonra bir görüşme yapıyor ve her şey değişiyor. Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa... Bu artık güçlü bir şüpheye dönüştü. Bana daha önce 'Benim bir yere geçeceğim yok' diye söz vermişti.

AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor."

