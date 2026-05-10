Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

İnfial yaratan olayın adresi İstanbul Küçükçekmece oldu. Bir zincir markette yaşandığı aktarılan olayda iddialara göre bölge sorumlusu, markette çalışan kadın personele şiddet uyguladı.

ART ARDA VURDU! KADIN KORKUDAN KÖŞEYE SIĞINDI

O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde şahsın kadın çalışana art arda vurduğu görüldü. Aldığı darbeler sonrası neye uğradığını şaşıran kadın korkuyla bir köşeye sığındı.

KADINI TEKMELEDİ

Köşeye sığınan kadının üzerine giden ve şiddet eylemine devam eden şahıs, kadını tekmeledi. Hızını alamayan saldırgan yönetici daha sonra kadına art arda vurmaya devam etti.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler infial yaratırken, bazı kullanıcılar bu durumun cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.