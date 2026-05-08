Özgür Özel'den Burcu Köksal açıklaması! "Geçen zaman iddiayı güçlendirir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamasından satır başları:

BURCU KÖKSAL AÇIKLAMASI

Ben aradığımda kapalıydı herhalde telefonu ama arkadaşlar, "Arıyoruz, açmıyor" dediler. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti’ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu. Bir yalanlama gelmedi.

Diğer taraftan Keçiören Belediye Başkanı… Biliyorsunuz Osman Gökçek ve AK Parti’nin bir önceki Keçiören Başkanı ve son seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, ısrarla “Partimizin kapısında, AK Parti’ye gelmeye çalışıyor” diye açıklamalar yapıyordu.

"O DA TELEFONLARI KAPATMIŞTI"

Bu şartlar altında kendisine sormuştum. O bana “İnanın gözünüzün içine bakarak söylüyorum, böyle bir şey yok” demişti. Birden AK Parti’ye geçeceğine ilişkin söylentiler çıkmıştı. O da telefonları kapatmıştı.