Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs meğer Türkiye'de görülmüş! Uzmanından uyarı: Sonucu ağır olabilir!

Son günlerde Arjantin'den kalkan bir gemide görülen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları, dünya genelinde “Yeni bir salgın mı geliyor?” endişesini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’de en son 1997 yılında görülen virüs hakkında bilgilendirme yapan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, virüsün KOVİD-19 gibi küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini ancak özellikle kemirgen temasına ve kapalı alan temizliğine karşı hayati önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da yakından takip edilen ve Türkiye dahil 12 ülkeye bilgilendirme geçilen hantavirüs enfeksiyonu, son dönemde yaşanan can kayıplarıyla yeniden dünyanın gündeminde. Türkiye’de de en son 1997’de görülen hastalığın çıkış noktasını, bulaşma yollarını ve korunma yöntemlerini değerlendiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, paniğe kapılmadan bilinçli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HANTAVİRÜS AĞIR TABLOLARA YOL AÇABİLİYOR

Hantavirüsün ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Diktaş,“Hastalık ateş, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayabiliyor. Ancak ilerleyen süreçte ağır solunum problemleri, kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tablolar gelişebiliyor. Virüsün temel bulaş yolu kemirgenlerden oluşuyor. Farelerin dışkı, idrar ve salgılarının ortama karışmasıyla enfekte partiküller oluşuyor. Bu partiküllerin solunması sonucu hastalık bulaşabiliyor. Özellikle garaj, depo, bodrum ve uzun süre kullanılmayan yazlık evler riskli alanlar arasında bulunuyor” şeklinde konuştu.

TEMİZLİK YAPARKEN DİKKAT EDİLMELİ

Riskli alanların temizliği sırasında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Diktaş, “Fare dışkısı bulunan alanlar süpürülerek temizlenmemeli. Öncelikle dezenfektanla ıslatılmalı, ardından maske ve eldiven kullanılarak dikkatli şekilde temizlenmeli. Hantavirüsün insandan insana bulaş riski düşük. Dünya Sağlık Örgütü şu an için KOVİD-19 benzeri büyük bir pandemi beklemediğini açıkladı. Ancak nadir de olsa insandan insana bulaş ihtimali göz önünde bulundurulmalı” dedi.

ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Virüse karşı özel bir tedavi bulunmadığını belirten Doç. Dr. Diktaş, “Bu nedenle erken tanı, hastaların izole edilmesi ve yoğun bakım desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan DSÖ tarafından Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD bilgilendirilme geçilen ülkelerin arasında.

