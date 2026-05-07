HABER

Kapat
İran: Keşm Adası'nda düşmanla çatışma çıktı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran: Keşm Adası'nda düşmanla çatışma çıktı

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’da çatışma çıktığını duyurdu.

Metin Yamaner

İran basını, Bender Abbas kentinde İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında Keşm Adası’ndaki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığını bildirdi.

23.10

"KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR"

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İran basınının Bender Abbas’taki saha incelemelerine dayandırdığı haberinde, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında adada ki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığı bildirildi. İran devlet televizyonunun bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, "Saldırgan ABD ordusunun İran’a ait bir petrol tankerine yönelik saldırısının ardından, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurları İran’ın füze ateşi altına alındı. Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" denildi.

23.05

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrailli kaynaklar, İsrail basınına İran’daki patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran'da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının iskeleyi hedef aldığı iddiasında bulundu.

22.53

"BAE ARTIK DÜŞMANIMIZ"

İran medyası: "BAE, İran'a saldırıyor" haberini yaptı. İranlı bir yetkili ise "BAE artık bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı.

22.45

TİCARİ BÖLÜMLER HEDEF ALINDI

İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu, seslerin kaynağı ve meydana geldiği noktaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

22.38

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran’ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran basını, dakikalar önce bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu aktarırken, seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

22.35

UYARI ATIŞI İDDİASI

Öte yandan yerel basında yer alan başka bir haberde, bazı kaynakların söz konusu seslerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaptığı öne sürülen bazı gemilere yönelik uyarı ateşlerinden kaynaklandığı iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddia! Burcu Köksal'a attığı mesaj gündem olduÖzgür Özel ile ilgili çarpıcı iddia! Burcu Köksal'a attığı mesaj gündem oldu
Çöp evde bitkin halde bulunmuştu: Yeni hali şaşırttıÇöp evde bitkin halde bulunmuştu: Yeni hali şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.