İran: Keşm Adası'nda düşmanla çatışma çıktı

İran basını, Bender Abbas kentinde İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında Keşm Adası’ndaki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığını bildirdi.
23.10
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İran basınının Bender Abbas’taki saha incelemelerine dayandırdığı haberinde, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında adada ki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığı bildirildi. İran devlet televizyonunun bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, "Saldırgan ABD ordusunun İran’a ait bir petrol tankerine yönelik saldırısının ardından, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurları İran’ın füze ateşi altına alındı. Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" denildi.
23.05
İsrailli kaynaklar, İsrail basınına İran’daki patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran'da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının iskeleyi hedef aldığı iddiasında bulundu.
22.53
İran medyası: "BAE, İran'a saldırıyor" haberini yaptı. İranlı bir yetkili ise "BAE artık bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı.
22.45
İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu, seslerin kaynağı ve meydana geldiği noktaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
22.38
İran’ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran basını, dakikalar önce bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu aktarırken, seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
22.35
Öte yandan yerel basında yer alan başka bir haberde, bazı kaynakların söz konusu seslerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaptığı öne sürülen bazı gemilere yönelik uyarı ateşlerinden kaynaklandığı iddia edildi.
