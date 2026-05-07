İran: Keşm Adası'nda düşmanla çatışma çıktı

22.38

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran’ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran basını, dakikalar önce bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu aktarırken, seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.