HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı

Kocaeli'de icra yoluyla kaybettiği dairesinde yaşayan 60 yaşındaki S.K., bir yıldır dışarı adım atmadığı evinde çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulunmuştu. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan ve kişisel bakımları yapılan S.K., yeni haliyle şaşırttı.

Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı
Mustafa Fidan

Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan 60 yaşındaki S.K., ihbarla eve gelen ekiplerce çöp yığınının içinde bitkin halde bulunmuştu.

Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı 1

ÇÖP EVDE BİTKİN HALDE BULUNMUŞTU

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve 2 çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.'nın, bir yılı aşkın süredir icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç çıkmadığı öğrenilmişti.

Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı 2

Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı belirlenmişti. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün yaptığı temizlik sonrası evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı 1

YENİ HALİYLE ŞAŞIRTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., bugün yeni haliyle şaşırttı. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan, temiz kıyafetler giyen ve kişisel bakımları yapılan S.K., barınma merkezinde koruma altına alındı.

Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı 4

Hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunlarıyla da ilgilenilen adamın durumu, aile bireylerine haber verildi.

07 Mayıs 2026
07 Mayıs 2026

CHP lideri Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret, benzine indirim ve hantavirüs… İşte 7 Mayıs’ın haber özeti!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek duyurdu! Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek itirafçı olduBakan Gürlek duyurdu! Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu
Suudiler yeşil ışık yaktı, ABD harekete geçtiSuudiler yeşil ışık yaktı, ABD harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze çöp yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.