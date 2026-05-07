Çöp evden dram çıkmıştı: Bitkin halde bulunan adamın yeni hali görenleri şaşırttı

Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan 60 yaşındaki S.K., ihbarla eve gelen ekiplerce çöp yığınının içinde bitkin halde bulunmuştu.

ÇÖP EVDE BİTKİN HALDE BULUNMUŞTU

Eşini 20 yıl önce kaybeden ve 2 çocuğu farklı şehirlerde yaşayan S.K.'nın, bir yılı aşkın süredir icra yoluyla kaybettiği dairesinden hiç çıkmadığı öğrenilmişti.

Sağlık sorunları ve sık sık bayılması nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan adamın, bu süreçteki temel ihtiyaçlarının ise kapısına yemek bırakan komşuları ve belediye ekiplerince karşılandığı belirlenmişti. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün yaptığı temizlik sonrası evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

YENİ HALİYLE ŞAŞIRTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen S.K., bugün yeni haliyle şaşırttı. Bir yılın ardından ilk kez tıraş olan, temiz kıyafetler giyen ve kişisel bakımları yapılan S.K., barınma merkezinde koruma altına alındı.

Hem psikolojik hem de fiziksel sağlık sorunlarıyla da ilgilenilen adamın durumu, aile bireylerine haber verildi.