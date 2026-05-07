CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

TV100’de ortaya atılan “Burcu Köksal AK Parti’ye geçecek” iddiası sonrası CHP cephesinde tansiyon yükselirken, Cemal Enginyurt’un “tehdit ediliyor” çıkışı tartışmayı daha da büyüttü.

Gazeteci Sinan Burhan CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Eski CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş da "Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AK Parti'ye katılmaya zorlandığını iddia etti. Enginyurt, Köksal'a çağrıda bulunarak, "Hiçbir tehdide boyun eğme, bu tuzağı boz" dedi.

“KAYNAKLARIMA GÜVENİYORUM”

TV 100'de katıldığı programda Burcu Köksal ile ilgili kulis bilgisini paylaşan gazeteci Sinan Burhan "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği kulisini sizinle paylaşayım. Kaynaklarıma güveniyorum. Yakın bir zamanda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

“İSTİFA ETMEYECEK DİYEMEM”

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da “Burcu Köksal’ın da eşinin de telefonu da kapalı. Kendisine mesaj yazdım. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” ifadelerini kullandı.