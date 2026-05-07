HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Peş peşe yapılan açıklamalardaki “tehdit”, “istifa” ve “transfer” kulisleri ise dikkat çekti.

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

TV100’de ortaya atılan “Burcu Köksal AK Parti’ye geçecek” iddiası sonrası CHP cephesinde tansiyon yükselirken, Cemal Enginyurt’un “tehdit ediliyor” çıkışı tartışmayı daha da büyüttü.

Gazeteci Sinan Burhan CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Eski CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş da "Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip AK Parti'ye katılmaya zorlandığını iddia etti. Enginyurt, Köksal'a çağrıda bulunarak, "Hiçbir tehdide boyun eğme, bu tuzağı boz" dedi.

“KAYNAKLARIMA GÜVENİYORUM”

TV 100'de katıldığı programda Burcu Köksal ile ilgili kulis bilgisini paylaşan gazeteci Sinan Burhan "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği kulisini sizinle paylaşayım. Kaynaklarıma güveniyorum. Yakın bir zamanda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? 1

“İSTİFA ETMEYECEK DİYEMEM”

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da “Burcu Köksal’ın da eşinin de telefonu da kapalı. Kendisine mesaj yazdım. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Timsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüpheTimsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüphe
Epstein'in intihar notu paylaşıldı! Bakın neyi 'lütuf' olarak görmüşEpstein'in intihar notu paylaşıldı! Bakın neyi 'lütuf' olarak görmüş

Anahtar Kelimeler:
Burcu Köksal Cemal Enginyurt CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.