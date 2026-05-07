Timsahın midesinden 6 terlik çıkarıldı! Kayıp vakalarıyla ilgili korkutan şüphe

Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde, sel sularına kapılarak izini kaybettiren iş insanı Gabriel Batista’yı arama faaliyetleri korkunç bir bulguyla sarsıldı. Komati Nehri’nde yürütülen operasyonlar sırasında yakalanan dev bir timsahın midesinden insan uzuvları ve terlikler çıktı. Emniyet güçleri, elde edilen bu kalıntıların Batista’ya mı yoksa bölgedeki diğer faili meçhul kayıp vakalarına mı ait olduğunu belirlemek üzere kapsamlı bir adli inceleme başlattı.

Güney Afrika polisi, Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri’nde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve terliklerin kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor.

MİDESİNDEN 6 TERLİK ÇIKARILDI

Polisten yapılan açıklamada, geçen hafta aracı sel sularıyla kaplı şekilde alçak bir köprüde boş halde bulunan Batista'nın ölümüne neden olabileceğinden şüphelenilen timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin, daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

KORKUNÇ ŞÜPHE

İnsan kalıntılarının Batista’ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi beklenirken, timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali değerlendiriliyor.

ŞİŞKİN HALDE BULUNMUŞTU

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirilmişti.

Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulunmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

