ABD ordusu duyurdu: İran bayraklı petrol tankerine ateş açıldı

ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasında gerginlik yükseliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uluslararası sularda seyreden İran bandralı M/T Hasna adlı yüksüz petrol tankerinin, Umman Körfezi’ndeki bir İran limanına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, "ABD güçlerinin gemiye defalarca uyarıda bulunarak söz konusu seyir faaliyetinin abluka ihlali olduğunu bildirdiği" belirtildi. Açıklamada, "Mürettebatın uyarılara uymaması üzerine, ABD ordusu gemiye müdahale etmek için harekete geçti" denildi.

"GEMİ HAREKETSİZ BIRAKILDI"

CENTCOM açıklamasında, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalanan bir F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağının, Hasna tankerinin dümen sistemine top ateşi ateş açtığı ve geminin hareketsiz bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, tankerin artık İran’a doğru seyir halinde olmadığı belirtildi.

Ayrıca, ABD’nin İran limanlarına giriş-çıkış yapmaya çalışan gemilere yönelik abluka uygulamasının sürdüğü ve güçlerin operasyonlarını "dikkatli ve profesyonel şekilde" yürüttüğü belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, buna aldırış etmeyen geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve roket fırlatıldığı belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.