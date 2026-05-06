DSÖ açıkladı! İsviçre’de hantavirüs vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.



"ZÜRİH'TE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Ghebreyesus, İsviçre'in Zürih kentinde hastaneye başvuran ve MV Hondius kruvaziyer gemisiyle daha önce yolculuk yapan bir kişide hantavirüs hastalığına rastlandığını açıkldı. Hastanın şu anda Zürih'te bir hastanede tedavi gördüğünü belirten Ghebreyesus, "Uluslararası Sağlık Tüzükleri (IHR) doğrultusunda, DSÖ ilgili ülkelerle çalışarak uluslararası temas takibini desteklemekte, potansiyel olarak maruz kalanların izlenmesini ve hastalığın yayılmasının sınırlandırılmasını sağlamaktadır. 6 Mayıs itibarıyla, 8 vaka bulunmaktadır ve bunlardan 3'ü laboratuvar testleriyle hantavirüs olarak doğrulanmıştır." dedi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH) de gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

YOLCULAR UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

İspanya hükümeti, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde açıklarında bulunan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin Kanarya Adaları'na getirileceğini ve yolcularının buradan uçakla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinde bazı bakanlar Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında bugün acil bir toplantı yaparak, MV Hondius adlı Hollanda bandıralı, 170 yolcu ve 70 mürettebatın olduğu, hantavirüs vakalarının çıktığı lüks yolcu gemisindeki durumu değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez ve İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, toplantının ardından düzenledikleri basın toplantısında, söz konusu geminin 9 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na demirlemesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Bakan Garcia, gemideki yabancı yolcuların uçakla ülkelerine gönderileceğini, 14 İspanyol'un da Madrid'deki bir hastaneye tahliye edileceğini duyurdu.

TAHLİYE EDİLDİLER

"Güvenlik konusunda özellikle dikkatli olacağız, sadece gelenleri değil, aynı zamanda gerekli halk sağlığı önlemlerini de alacağız. Böylece herhangi bir semptom gösteren kişi bunu halka bulaştıramayacak." diyen Garcia, Madrid'e gidecek 14 İspanyol'un da Gomez Ulla Askeri Hastanesi'nde karantinaya alınacağını kaydetti.

Yeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia'daki limanda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinden, hantavirüs şüphesi taşıyan üç kişi tahliye edilerek Hollanda’da tedavi görmek üzere yola çıkarıldı.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

DSÖ bugün itibarıyla yolcu gemisinde hantavirüs olduklarından şüphelenilen 8 kişi bulunduğunu belirterek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünün hantavirüs olduğunun doğrulandığını açıklamıştı.



Yolcu gemisinde bugüne kadar hantavirüsten etkilenen 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA