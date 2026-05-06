HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Teknoloji Bakanı Simayi'den ülkedeki internet kısıtlamalarına tepki

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi, ülkede internet erişiminde yaşanan kısıtlamalara tepki göstererek, internete erişimde ayrımcılığın toplumsal memnuniyetsizliği artıracağını söyledi.

İran Teknoloji Bakanı Simayi'den ülkedeki internet kısıtlamalarına tepki

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Simayi, Tahran'da "Üniversite, sanat ve savaş sonrası İran toplumu" konulu toplantıda konuştu.

Simayi, "İnternete erişimde ayrımcılık, internetin tamamen kesilmesinden daha tehlikelidir. Farklı, sınıfsal ve kısıtlı internet türlerinin oluşturulması, eşitsizlik duygusunu ve toplumsal memnuniyetsizliği artırır." dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetinin de internetin kesilmesinden yana olmadığını dile getiren İranlı Bakan, Pezeşkiyan'ın da bu durumun sürmesi gerektiği konusunda ikna olmadığını ifade etti.

İnternete erişimin kısıtlanmasının, ülkenin bilimsel ve araştırma iletişimini sekteye uğrattığını vurgulayan Simayi, "İnternet kesintilerinin halk için devam etmesi ulusal güvenliğe aykırıdır. Umuyoruz ki en kısa sürede şartlar normale döner ve akademisyenler ile halk için özgür ve istikrarlı internet erişimi sağlanır." şeklinde konuştu.

İran Teknoloji Bakanı Simayi den ülkedeki internet kısıtlamalarına tepki 1

İRAN'DA İNTERNET KESİNTİSİ

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

İran Teknoloji Bakanı Simayi den ülkedeki internet kısıtlamalarına tepki 2

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM'den Suudi Arabistan iddialarına yanıtDMM'den Suudi Arabistan iddialarına yanıt
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşması ertelendi‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşması ertelendi

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.