DMM'den Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasıyla ilgili iddialara yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı' iddialarının dezenformasyon girişimi olduğunu bildirdi.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, ‘Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı’ iddiaları kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon girişimidir.

'TÜRKİYE LEHİNE HİÇBİR MADDESİ BULUNMADIĞI' DEZENFORMASYONUNA YANIT

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında; ülkemize yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak olup, Sivas ve Karaman’da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2.1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacaktır. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunmakta; Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanırken, santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye’de olacaktır. Hem yapılan anlaşmalar hem de söz konusu projelerde Türk personellerle birlikte yer alacak yabancı personeller ülkemizdeki hukuka ve mer’i mevzuattaki düzenlemelere tâbi olacaktır.

Resmi açıklamalar ve anlaşma detayları ortadayken; ülkemizin enerji arz güvenliğine, üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

