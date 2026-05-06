ABD Başkanı Trump İran'la barış konusunda 'iyimserim' dedi, 1 hafta süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, bütün dünyanın merakla beklediği İran'la barış konusunda açılama yaptı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma konusunda "iyimser" olduğunu ve sürecin "1 haftada" sonuca ulaşmasını beklediğini belirtti. Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada, eğer barışa yanaşmazsa İran'ı yerle bir edeceğini dile getirmişti.

Şubat ayında ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle bölge ülkelere de sıçrayan savaşın sona ermesi için başlatılan barış görüşmeleri devam ediyor. ABD Başkanı Trump, kritik temaslarda bulunacağı Çin ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı.

TRUMP İRAN'LA BARIŞ KONUSUNDA 'İYİMSER'

Kısa süre önce yaptığı açıklamada "Çin ziyaretimden önce savaşın sona erme ihtimali çok yüksek. İran anlaşma sağlamazsa onları yerle bir ederiz" ifadelerini kullanan Trump, son açıklamasında İran'a barış için tarih verdi.

"FÜZE STOKLARI ERİDİ, RADARLARI YOK"

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma konusunda "iyimser" olduğunu ve sürecin "1 haftada" sonuca ulaşmasını beklediğini belirtti. Trump, "159 gemilik donanmalarını yok ettik. Füze stokları eridi, radarları yok. Liderleri öldü. Biz kazandık. Anlaşma yapmak istiyorlar. Son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

