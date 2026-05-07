Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

2020'de kaybolan ve bu sene yeni detaylara ulaşılan Gülistan Doku soruşturması yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Doku'nun kaybolduğu gün attığı son mesaja ulaşıldı.

Ufuk Dağ

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

13 TUTUKLU VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Doku'nun ölümünden sorumlu tutulan ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun nerede olduğuna yönelik jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre Gülistan'ın öldürüldüğü gün patronuna attığı mesajı ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun çalıştığı kafenin patronuna 5 Ocak 2020'de saat 08.00'de attığı kısa mesajda genç kızın ne kadar zor durumda olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"BEN ARTIK GELMEYECEĞİM"

Patronuna yazdığı son mesajında Gülistan Doku, "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Genç kızdan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.

