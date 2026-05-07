Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddia! Burcu Köksal'a attığı mesaj gündem oldu: "2 seneye iktidarım.."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal krizi CHP'de gündem olmuştu. Köksal'ın eşi, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağını ifade etti. Burcu Köksal yaşananlar sonrası açıklama yaparak "CHP beni yordu" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a 4 ay önce attığı iddia edilen mesajı ortaya çıktı. TV100’de konuşan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu atılan mesajı açıkladı.
Özel’in attığı iddia edilen WhatsApp mesajı şöyle:
“2 seneye kadar iktidara geleceğim sen o zaman göreceksin gününü."
