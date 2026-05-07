Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddia! Burcu Köksal'a attığı mesaj gündem oldu: "2 seneye iktidarım.."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal krizi CHP'de gündem olmuştu. Köksal'ın eşi, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağını ifade etti. Burcu Köksal yaşananlar sonrası açıklama yaparak "CHP beni yordu" dedi.

4 AY ÖNCE ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a 4 ay önce attığı iddia edilen mesajı ortaya çıktı. TV100’de konuşan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu atılan mesajı açıkladı.

"2 SENEYE İKTİDARIM..."

Özel’in attığı iddia edilen WhatsApp mesajı şöyle:

“2 seneye kadar iktidara geleceğim sen o zaman göreceksin gününü."