Kahraman taksici! Polise ateş açtığı sırada müdahale etmiş

Gaziantep'teki rehine krizine ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Taksiyi gasp eden ve taksiciyi rehin alan şüpheliyi polise ateş açarken taksici engellemiş. Araç içinde yaşanan boğuşma kameraya yansırken, taksicinin müdahalesi takdir topladı.

Gaziantep’te kız arkadaşıyla birlikte ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı şahsın polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. İlçede başlayan kovalamacanın şehir merkezinde sona erdiği olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı.

Gaziantep'teki olay, dün öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı.

EKİPLER TAKİBE ALDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu taksiyi takibe aldı. İlçeden başlayan kovalamaca, Gaziantep şehir merkezine kadar sürdü.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Kaçış sırasında polis ekiplerine silahla ateş açan şüpheli, uzun süre teslim olmamak için direndi. Şehir merkezinde durdurulan araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polislerin müdahalesiyle gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, arkadaşı G.Y'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Olay anları vatandaşların cep telefonu kameraları ile ticari takside bulunan araç içi kameraya yansıdı.

ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİYLE YAKALANDI

Ortaya çıkan araç içi görüntülerinde ise taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu, aracın kapısını açarak polis ekiplerinin şüpheliyi araçtan almasına yardımcı olduğu anlar yer aldı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

O anları anlatan taksi şoförü Ramazan Yıldırım, "Ben 20 yıldır taksiciyim. Araban'da taksicilik yapmaktayım. Dün şahıs internet üzerinden taksi çağırdı oraya gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendisine siper etmişti. Ben gidecektim silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi. Gitmemi istedi 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti. 10-15 kilometre sonra yine polis otosuna sıktı.

Yavuzeli ilçesinde ekipler bizi bekliyordu orada da bana silah doğrultarak oradan da geçtik. Başka bir uygulama noktasında da barikat kuran ekiplere ateş etti oradan da geçtik. Kırmızı ışıkta bile beni durdurmuyordu sivil araçlara silah çekerek yolu açtırıyordu" dedi.

"ÖN CAMDAN SİLAHINI TUTARAK ENGELLEDİM"

Şoför Yıldırım, "En son galericiler sitesinde ekipler barikat kurmuşlardı onlara ateş etmeye başladı. Biz varız diye polisler havaya ateş ediyordu. Yakında bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise değmesini engelledim. Daha sonra silahı arkaya çekti ben de döndüm son gücümle elindeki silahı almaya çalıştım. Ardından polislere seslendim ekipler müdahale etti. Ben şuna şükrediyorum, hiçbir Türk polisine zarar gelmedi. Şahsa müdahale sırasında elim de parçalandı 7 dikiş atıldı. Yaralanmam hiç önemli değil hem polislere hem de kimseye zarar olmadı gerisi önemli değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

