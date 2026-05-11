"Zorundayız" diyerek açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"nde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında 'yeni anayasa' için verdiği mesajlarla dikkat çeken Erdoğan "Türk milletinin anayasa özlemi dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor" ifadelerini kullandı.

HUKUK DEVLETİ VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Hukuk devletinin en genel tanımı, devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. İdari yargı, devlet-vatandaş dengesidir. İdari yargının adil ve etkin işleyişi yargı bağımsızlığı açısından özel bir öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi sayesinde her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ve cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık.

Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde katılımı ve şeffaflığı artıracak adımları atmaya devam edeceğiz.

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ KÜLTÜRÜ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Sosyal medyada iyice çığırından çıkan linç kültürü kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, bürokrasiye, sokaktaki vatandaşa yönelik hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.

YENİ ANAYASA MESAJI