Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 43 adet uyuşturucu hap, 4,30 gram uyuşturucu madde ve5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınanH.H.A., M.P. ve E.B.isimli şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak suçundan’ işlem yapılırken, N.A.isimli şahıs ise uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından kullanarak cezaevine gönderildi.

