HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek'ten operasyon açıklaması! 8,7 milyar TL'lik devasa suç geliri tespit edildi

Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "8,7 milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Gürlek'ten operasyon açıklaması! 8,7 milyar TL'lik devasa suç geliri tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir.

Bakan Gürlek ten operasyon açıklaması! 8,7 milyar TL lik devasa suç geliri tespit edildi 1

"ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

8,7 milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu olayda sanık konuştu: 'Para için adam öldürmem' Türkiye'nin konuştuğu olayda sanık konuştu: 'Para için adam öldürmem'
Bolu’da kural ihlali yapan bin 270 sürücüye cezaBolu’da kural ihlali yapan bin 270 sürücüye ceza

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.