İran'ın barış teklifine ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi: "Aptalca ve asla kabul edilemez"

ABD ile İran arasında devam eden barış görüşmelerinde son olarak iki ülke barış tekliflerini aracı ülke Pakistan'a iletmişti. İran'ın barış teklifi şartlarını gördüğünü ve asla kabul edilemez bulduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın önerisi kabul edilemez ve aptalca. Hiçbir baskı yok, tam bir zafer elde edeceğiz" dedi. Trump, Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, “Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran ile ateşkese ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'IN ÖNERİSİNE SERT TEPKİ! "APTALCA VE KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Trump, İran'ın bölgedeki savaşın sonlanmasına yönelik teklifine ilişkin, "Bu aptalca bir teklif ve kimse bunu kabul etmez.

Bir süre sonra bundan sıkılacağımı, bunalacağımı, baskı altında kalacağımı düşünüyorlar. Hiçbir baskı yok. Tam bir zafer kazanacağız. Zaten teorik olarak askeri açıdan tam bir zafer elde ettik" dedi.

"URANYUMU BİZİM ÇIKARMAMIZI İSTİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki devam eden görüşmelerde İran'daki sertlik yanlısı liderlerin pes edeceğini ifade ederek, “Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. İranlı müzakereciler imha edilmiş tesislerdeki ‘nükleer tozun’ (uranyumun) ABD tarafından çıkarılması gerektiğini, kendilerinde gerekli teknolojinin olmadığını söyledi” dedi.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ AÇIKLAMASI: "ASKERİ OPERASYONUN PARÇASI OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, “Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak” dedi.

11 Mayıs 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

