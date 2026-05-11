Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMESİ

Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

BAŞVURULAR 14-20 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 20 Mayıs tarihi esas alınacak. Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında son gün saat 16.00’ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

