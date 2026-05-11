“Çok büyük potansiyel” diyerek duyurdu! Faruk Özlü: “Yatırımcılar artık Düzce’yi izliyor, istiyor”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de inşa edilen DMALL AVM lansman organizasyonuna katıldı. İştirak Şehircilik Yönetim Kurulu Veysel Demir ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda Düzce’nin büyüme potansiyelini davetlilerle paylaşan Başkan Özlü, 2019 yılından itibaren verdiği örneklerle Düzce’ye 50 yıllık bir gelişim projeksiyonu çizdiklerini hatırlattı ve şöyle konuştu: “İki şey hatırlatmak istiyorum; 2019’da göreve ilk geldiğimde hemen iki konuda sempozyum düzenledik. Şehrimizi gelecek 50 yılda tarımda, turizmde, ticarette ve sanayide hangi istikamette gitmesi gerektiğini tartıştık. Bu kongreyi tertip ederken TSO ve Ekonomi Gazetecileri Derneği ile birlikte yaptık. Bunu da bir kitap halinde yayınladık. İkincisi; Şeref Oğuz Bey koordinasyonunda Düzce’de ahşap zirvesi yaptık. Çünkü biz şunu istiyoruz; Düzce’de ciddi bir ahşap kültürü var. Bizim bölge de orman ve orman ürünleri var. Onun da sonuçlarını bir kitap halinde yayınladık. Şu an adına Mobilya Kent dediğimiz bir projeyi takip ediyoruz, yurt içi ve yurtdışından yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanları serbest bıraktığınız zaman nereye gidip yerleşiyorsa, nereye gidip iş kuruyorsa bilin ki orası iyi bir yerdir. Veysel Bey’i kimse zorlamadı. ‘Gel Düzce’ye yatırım yap’ kimse demedi. Veysel Bey Düzce’yi tercih etti. Çünkü Düzce’nin potansiyeli var.”

“DÜZCE’NİN YAŞAYAN KÜLTÜRLERİ GÖRENLERİ MEST EDİYOR”

Düzce’de çok kültürlülüğün hala yaşadığına dikkat çeken Başkan Özlü, bu özelliğin turizme kazandırılması gerektiğini verdiği bir örnekle dile getirerek; “Türkiye’de her yeri gördüm, dünyada görmediğim çok az yer kaldı. Düzce çok güzel bir yer. Son 5-6 yıldır tam zamanlı olarak ben de Düzce’deyim. Bu güzel potansiyeli hissediyorum. Bizim yaptığımız hiçbir iş günü kurtarmak için değildir, asla. Bakın şehirler, içinde yaşayan insanlarla anlam ve değer kazanır. Düzce’nin çok zengin bir demografik yapısı var. Düzcelilerin şöyle bir özelliği var, biz farklılıkları birlikte yaşatabilen bir kültüre sahibiz. Düzce’nin en güzel köyleri Çerkes ve Abhaz köyleridir. Geçenlerde TÜRSAB ile bir organizasyon yaptık, tur operatörleri dediler ki; buradaki çok kültürlü yaşamın hala var olması çok önemli bir şey. Bu kültürleri görmek isteyen insanlar geldiğinde bu köyleri görmeleri onlar için farklı bir deneyim. Bizim için çok özel bir ürün bu dediler” ifadelerini kullandı.

“TURİZM DEMEK EKONOMİK CANLILIK DEMEK”

Konuralp’te bulunan antik tiyatrodan bahsederek, turizm yatırımlarına atıfta bulunan Başkan Özlü, Düzce’deki otel yatırımları ve turist ziyaretleri hakkında şunları söyledi: “Düzce’ye altı adet marka otel geliyor. Bu arkadaşlarımız eğer burada bir potansiyel görmeseler buraya gelmezler. O yüzden ben Düzce’nin geleceğini çok parlak görüyorum. Her zaman söylüyorum; Düzce’nin güneyinde çok sayıda yayla ve şelale, kuzeyinde ise tarih ve deniz var. İstanbul’a en yakın antik tiyatro Düzce’dedir. Karadeniz’in tek antik tiyatrosudur. 5-6 yıldır kazılar yapıyoruz, bitti. Şimdi restorasyona başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız masraflarını karşılayacak. Biz orayı kazdık ve Düzce’nin geçmişi gün ışığına çıktı. Haftada neredeyse 1200-1500 kişi ziyaret ediyor antik tiyatroyu. O bölgede artık kafeler restoranlar olmaya başladı, bu da ekonomik bir canlılık yaşanıyor demek. O bölgenin adının Prusias Ad Hypium olduğunu ben de biliyorum, Konuralp Antik Tiyatro dediğim için bana kızıyorlar. Ama biz geçmişimize saygılıyız.

Onların adını yaşatmak amacıyla böyle bir söylem geliştirdik. Bir örnek vermek istiyorum; yaklaşık 10 bin kişilik bir antik tiyatrodan bahsediyoruz. Arkeologların söylemine göre bu kapasitede bir tiyatronun olduğu bölgede yaşayan nüfus yaklaşık 100 bin kişidir. M.Ö. 2. Yüzyıl bakın, o tarihte Düzce bölgesinde 100 bin nüfuslu bir şehir var. Aynı tarihte İstanbul’un nüfusu 400 bin, mukayese edin.”

KEŞİR: "DÜZCE’DE BÜYÜK BİR DİNAMİZM VAR"

Lansmanda konuşan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de Düzce’nin sahip olduğu ticari ve turizm potansiyeline atıfta bulunarak DMALL AVM yatırımından duyduğu heyecanı dile getirdi ve şunları söyledi: “Şehrini seven herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Biz şehrimizi çok seviyoruz. Bize atalarımızın emaneti, ben de 12 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum. Sayın başkanımız Düzce için bir fırsat. Vizyonunu, memleket sevdasını ve hizmet aşkını biliyorum. 2019’dan bu yana Düzce’de çok şey değişti. Kısa sürede çok önemli işler yapıldı. Şehrimizin büyümesine katkı sağlayacak bu proje bizi heyecanlandırdı. Eskiden Düzce ‘Küçük İstanbul’ diye bilinirdi. Burada bir dinamizm var. Mesela sanayide 3 büyük OSB’miz var ve bu üç OSB’nin toplam ihracatı 2,2 Milyar Dolar civarında ve 19. sıradayız. Hızla büyüyen, göç alan bir Düzce var. Bizim bu heyecanımıza ortak olan İştirak Şehircilik’e teşekkür ediyorum.”

DEMİR: "BAŞKANIMIZA MANEVİ DESTEĞİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

2013 yılından bugüne Düzce’de konut yatırımları yaptıklarından söz eden İştirak Şehircilik Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demir yaptığı konuşmada Düzce’nin çok güçlü bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, Başkan Özlü’ye teşekkür etti. Demir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “D Şehir aslında şehircilik anlayışının sonuç bulmuş hali. Biz 19 yıl önce İştirak’ı kurmak istediğimizde bir şehircilik firması kurmak istedik. Ne şans ki 2013 yılının Kasım ayında tamamen tesadüf eseri Düzce ile tanıştık. Bugüne kadar Düzce’de yaklaşık 2 bin 500 konut ürettik. 2019 yılından sonra Düzce’de bizim için paradigma değişti. Oradaki büyük atılım bizi bu yola soktu. Bu yatırımı yapmaya cesaret edebildik. Bu özgüveni sağlayan, bizi buna inandıran en büyük pay sahibi başta Sayın Başkanımız Faruk Özlü’ye bize gösterdiği manevi destek için çok teşekkür ediyorum. 23 Mayıs’ta yapacağımız açılışa herkesi davet ediyoruz. Düzce artık bölgesinin yeni merkezi oluyor, gönüllü elçimiz olarak da bize destek vermenizi çok istiyoruz.”