HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı: "Affetmem için yalvaracaksın"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100'e açıklamalarda bulundu. Tehdit edildiğini ifade eden Köksal, "Özgür Özel mesajında affetmem için yalvaracaksın dedi. Boşan, mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi." dedi.

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı: "Affetmem için yalvaracaksın"
Recep Demircan

CHP, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Burcu Köksal'ın da e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği aktarılmıştı.

"KOCANI BOŞA AMA PARTİNE BUNU YAPMA"

CHP lideri Özgür Özel katıldığı canlı yayında Burcu Köksal ile ilgili olarak "AKP medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim" demişti.

Burcu Köksal dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı: "Affetmem için yalvaracaksın" 1

BURCU KÖKSAL'DAN AÇIKLAMALAR: "AFFETMEM İÇİN YALVARACAKSIN"

Burcu Köksal tv100'e çok özel açıklamalar yaptı. 'Boşan' mesajını ilk kez anlattı.

Tehdit edildiğine ilişkin detaylara yer veren Köksal, "Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı. Özgür Özel mesajında affetmem için yalvaracaksın dedi. Boşan, mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi." dedi.

Burcu Köksal dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı: "Affetmem için yalvaracaksın" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Özlü: “Yatırımcılar artık Düzce’yi izliyor, istiyor”Faruk Özlü: “Yatırımcılar artık Düzce’yi izliyor, istiyor”
İBB davasında yeni gelişme! 20 kişi hakkında tutuklama talebiİBB davasında yeni gelişme! 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
Burcu Köksal Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.